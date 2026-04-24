NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifecore Biomedical von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lifecore Biomedical-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,65 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,584 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.04.2026 42,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,92 USD belief. Mit einer Performance von -57,77 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Lifecore Biomedical betrug jüngst 196,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at