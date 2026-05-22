NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifecore Biomedical von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lifecore Biomedical-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Lifecore Biomedical-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 12,22 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,833 Lifecore Biomedical-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.05.2026 407,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,98 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 59,25 Prozent.

Zuletzt verbuchte Lifecore Biomedical einen Börsenwert von 171,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at