NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifecore Biomedical von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Lifecore Biomedical-Aktie gebracht.

Lifecore Biomedical-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,04 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert, befänden sich nun 124,378 Lifecore Biomedical-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.07.2026 633,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,09 USD belief. Damit wäre die Investition 36,69 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Lifecore Biomedical einen Börsenwert von 197,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at