Lifecore Biomedical Aktie

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WKN: 899376 / ISIN: US5147661046

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Lifecore Biomedical-Investition im Blick 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifecore Biomedical-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Lifecore Biomedical-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Lifecore Biomedical-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,71 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,337 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 4,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45,19 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 54,81 Prozent.

Der Lifecore Biomedical-Wert an der Börse wurde auf 167,05 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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