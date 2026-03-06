Lifecore Biomedical Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lifecore Biomedical-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Lifecore Biomedical-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Lifecore Biomedical-Papier bei 10,25 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Lifecore Biomedical-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 975,610 Lifecore Biomedical-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,02 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 848,78 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 31,51 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Lifecore Biomedical bezifferte sich zuletzt auf 263,53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
