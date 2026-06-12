Lifecore Biomedical Aktie
WKN: 899376 / ISIN: US5147661046
|Rentables Lifecore Biomedical-Investment?
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12.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lifecore Biomedical-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Lifecore Biomedical-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lifecore Biomedical-Papier bei 8,64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 115,741 Lifecore Biomedical-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.06.2026 auf 5,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 653,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,61 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Lifecore Biomedical bezifferte sich zuletzt auf 213,43 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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