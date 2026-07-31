NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lifecore Biomedical-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Lifecore Biomedical-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Lifecore Biomedical-Papier statt. Diesen Tag beendete das Lifecore Biomedical-Papier bei 7,00 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Lifecore Biomedical-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 428,571 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 228,57 USD, da sich der Wert eines Lifecore Biomedical-Papiers am 30.07.2026 auf 4,36 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 37,71 Prozent gleich.

Lifecore Biomedical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 161,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at