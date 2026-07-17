Lifecore Biomedical Aktie

Lifecore Biomedical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899376 / ISIN: US5147661046

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Lifecore Biomedical-Anlage 17.07.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Lifecore Biomedical-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lifecore Biomedical von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Lifecore Biomedical-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Lifecore Biomedical-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Lifecore Biomedical-Anteile bei 11,59 USD. Bei einem Lifecore Biomedical-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,628 Lifecore Biomedical-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,95 USD gerechnet, wäre die Investition nun 42,71 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 42,71 USD, was einer negativen Performance von 57,29 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Lifecore Biomedical bezifferte sich zuletzt auf 182,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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