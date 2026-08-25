NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Lifetime Brands-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Lifetime Brands-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Lifetime Brands-Aktie bei 6,72 USD. Bei einem Lifetime Brands-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,881 Lifetime Brands-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 9,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,07 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41,07 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Lifetime Brands bezifferte sich zuletzt auf 211,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at