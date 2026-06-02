Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Lifetime Brands-Investment im Blick
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02.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 3 Jahren eingefahren
Am 02.06.2023 wurden Lifetime Brands-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4,99 USD. Bei einem Lifetime Brands-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,040 Lifetime Brands-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.06.2026 gerechnet (9,34 USD), wäre die Investition nun 187,17 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 87,17 Prozent.
Am Markt war Lifetime Brands jüngst 195,23 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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