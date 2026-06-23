NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lifetime Brands-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Lifetime Brands-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.06.2025 wurden Lifetime Brands-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,90 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hat, hat nun 25,641 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifetime Brands-Papiers auf 8,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 210,00 USD wert. Das entspricht einem Plus von 110,00 Prozent.

Lifetime Brands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 192,34 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at