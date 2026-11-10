NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lifetime Brands-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lifetime Brands-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Lifetime Brands-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,22 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3 105,590 Lifetime Brands-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lifetime Brands-Aktie auf 7,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 229,81 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 132,30 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lifetime Brands eine Marktkapitalisierung von 174,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at