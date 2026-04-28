Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Lohnende Lifetime Brands-Anlage?
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28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Lifetime Brands-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,42 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 292,398 Lifetime Brands-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 061,40 USD, da sich der Wert einer Lifetime Brands-Aktie am 27.04.2026 auf 7,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 106,14 Prozent gesteigert.
Am Markt war Lifetime Brands jüngst 154,94 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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