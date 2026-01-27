NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Lifetime Brands-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Lifetime Brands-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,64 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,591 Lifetime Brands-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33,42 USD, da sich der Wert eines Lifetime Brands-Anteils am 26.01.2026 auf 3,89 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 66,58 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Lifetime Brands eine Börsenbewertung in Höhe von 88,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at