NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor 10 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Lifetime Brands-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das Lifetime Brands-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lifetime Brands-Papier bei 11,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hätte, hätte er nun 85,616 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 288,53 USD, da sich der Wert einer Lifetime Brands-Aktie am 23.02.2026 auf 3,37 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 71,15 Prozent verkleinert.

Lifetime Brands war somit zuletzt am Markt 76,29 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at