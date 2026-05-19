Lifetime Brands Aktie

Lifetime Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031

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Profitable Lifetime Brands-Investition? 19.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Lifetime Brands eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Lifetime Brands-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lifetime Brands-Aktie bei 13,56 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 73,746 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifetime Brands-Papiers auf 7,87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 580,38 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 41,96 Prozent verkleinert.

Lifetime Brands erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 167,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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