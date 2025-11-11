NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor einem Jahr verloren

Lifetime Brands Aktie
Das Lifetime Brands-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5,91 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Lifetime Brands-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 692,047 Lifetime Brands-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2025 auf 3,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 448,39 USD wert. Mit einer Performance von -45,52 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Lifetime Brands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 69,57 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
