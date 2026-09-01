Lifetime Brands Aktie

Lifetime Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Lifetime Brands-Investment? 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lifetime Brands von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Lifetime Brands-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Lifetime Brands-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lifetime Brands-Anteile bei 18,35 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 54,496 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifetime Brands-Papiers auf 9,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 514,99 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 48,50 Prozent eingebüßt.

Lifetime Brands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 211,98 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lifetime Brands IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Lifetime Brands IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lifetime Brands IncShs 9,21 -2,54% Lifetime Brands IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:41 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
03:04 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.08.26 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
31.08.26 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen