Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Lohnendes Lifetime Brands-Investment?
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01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lifetime Brands von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde die Lifetime Brands-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lifetime Brands-Anteile bei 18,35 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 54,496 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lifetime Brands-Papiers auf 9,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 514,99 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 48,50 Prozent eingebüßt.
Lifetime Brands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 211,98 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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