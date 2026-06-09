Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Lukratives Lifetime Brands-Investment?
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09.06.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Lifetime Brands-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lifetime Brands-Papier an diesem Tag 16,66 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lifetime Brands-Aktie investiert, befänden sich nun 60,024 Lifetime Brands-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,15 USD gerechnet, wäre die Investition nun 548,92 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,11 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Lifetime Brands belief sich zuletzt auf 204,11 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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