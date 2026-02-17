NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifetime Brands-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lifetime Brands eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Lifetime Brands-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Lifetime Brands-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,576 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 3,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25,91 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 74,09 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Lifetime Brands belief sich jüngst auf 77,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at