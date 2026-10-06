Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Investmentbeispiel
|
06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lifetime Brands-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Lifetime Brands-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12,96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lifetime Brands-Aktie investiert, befänden sich nun 7,716 Lifetime Brands-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 69,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,06 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 30,09 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Lifetime Brands belief sich jüngst auf 208,54 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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