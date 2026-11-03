Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Performance unter der Lupe
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03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lifetime Brands von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurde das Lifetime Brands-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 71,429 Lifetime Brands-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 626,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,36 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Lifetime Brands belief sich jüngst auf 194,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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