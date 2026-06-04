NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ligand Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 88,05 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 113,569 Ligand Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Ligand Pharmaceuticals-Anteile wären am 03.06.2026 26 620,56 USD wert, da der Schlussstand 234,40 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 166,21 Prozent.

Ligand Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 4,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at