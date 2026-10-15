Ligand Pharmaceuticals Aktie

Ligand Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048

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Frühe Anlage 15.10.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Die Ligand Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Ligand Pharmaceuticals-Aktie bei 97,14 USD. Bei einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,029 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 294,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 303,67 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +203,67 Prozent.

Der Ligand Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 6,06 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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