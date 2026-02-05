NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Ligand Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Ligand Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Ligand Pharmaceuticals-Papiers betrug an diesem Tag 151,41 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,660 Anteilen. Die gehaltenen Ligand Pharmaceuticals-Aktien wären am 04.02.2026 130,99 USD wert, da der Schlussstand 198,33 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 30,99 Prozent gleich.

Ligand Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at