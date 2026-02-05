Ligand Pharmaceuticals Aktie

Ligand Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048

Lukrative Ligand Pharmaceuticals-Anlage? 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Ligand Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Ligand Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Ligand Pharmaceuticals-Papiers betrug an diesem Tag 151,41 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,660 Anteilen. Die gehaltenen Ligand Pharmaceuticals-Aktien wären am 04.02.2026 130,99 USD wert, da der Schlussstand 198,33 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 30,99 Prozent gleich.

Ligand Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Ligand Pharmaceuticals Inc 160,00 0,00% Ligand Pharmaceuticals Inc

