NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ligand Pharmaceuticals-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ligand Pharmaceuticals-Anteile bei 86,34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,158 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 345,60 USD, da sich der Wert einer Ligand Pharmaceuticals-Aktie am 23.09.2026 auf 298,41 USD belief. Das entspricht einem Plus von 245,60 Prozent.

Ligand Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at