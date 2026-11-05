NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ligand Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Ligand Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ligand Pharmaceuticals-Anteile bei 53,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,852 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 585,53 USD, da sich der Wert einer Ligand Pharmaceuticals-Aktie am 04.11.2026 auf 316,13 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 485,53 Prozent.

Ligand Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 6,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at