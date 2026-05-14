Ligand Pharmaceuticals Aktie

Ligand Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048

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Performance unter der Lupe 14.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Ligand Pharmaceuticals-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Ligand Pharmaceuticals-Anteile bei 105,09 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 95,157 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.05.2026 21 049,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 221,21 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 21 049,58 USD entspricht einer Performance von +110,50 Prozent.

Insgesamt war Ligand Pharmaceuticals zuletzt 4,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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