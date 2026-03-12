Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Lohnender Ligand Pharmaceuticals-Einstieg?
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12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ligand Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 75,94 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 131,681 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.03.2026 29 133,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 221,24 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 191,33 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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