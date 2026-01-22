NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Ligand Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ligand Pharmaceuticals-Anteile betrug an diesem Tag 115,86 USD. Bei einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,631 Ligand Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 721,99 USD, da sich der Wert einer Ligand Pharmaceuticals-Aktie am 21.01.2026 auf 199,51 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 721,99 USD entspricht einer Performance von +72,20 Prozent.

Ligand Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at