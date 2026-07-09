NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 122,40 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,170 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.07.2026 2 572,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 314,88 USD belief. Damit wäre die Investition um 157,25 Prozent gestiegen.

Der Ligand Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 6,40 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at