Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Ligand Pharmaceuticals-Investition
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09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 122,40 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,170 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.07.2026 2 572,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 314,88 USD belief. Damit wäre die Investition um 157,25 Prozent gestiegen.
Der Ligand Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 6,40 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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