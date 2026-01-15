NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ligand Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Ligand Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Ligand Pharmaceuticals-Papier bei 72,41 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,381 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 271,41 USD, da sich der Wert einer Ligand Pharmaceuticals-Aktie am 14.01.2026 auf 196,54 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +171,41 Prozent.

Insgesamt war Ligand Pharmaceuticals zuletzt 3,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at