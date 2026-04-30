NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ligand Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Ligand Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Ligand Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 108,80 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,919 Ligand Pharmaceuticals-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 29.04.2026 auf 224,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 206,67 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106,67 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at