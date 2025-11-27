NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ligand Pharmaceuticals-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 122,55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,816 Ligand Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2025 auf 206,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 168,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68,23 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at