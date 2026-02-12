NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Die Ligand Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Ligand Pharmaceuticals-Aktie bei 64,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,597 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 900,49 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Papiers am 11.02.2026 auf 185,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 190,05 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at