NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Ligand Pharmaceuticals-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Ligand Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag bei 90,98 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 1,099 Ligand Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 334,41 USD, da sich der Wert einer Ligand Pharmaceuticals-Aktie am 22.07.2026 auf 304,26 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 234,41 Prozent zugenommen.

Am Markt war Ligand Pharmaceuticals jüngst 6,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at