Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Lincoln Electric-Anlage im Blick
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28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Lincoln Electric-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Lincoln Electric-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 172,67 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hat, hat nun 0,579 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 163,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 282,37 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 63,53 Prozent angezogen.
Lincoln Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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