NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lincoln Electric-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Lincoln Electric-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Lincoln Electric-Anteile an diesem Tag 116,25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,860 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 243,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 209,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 109,35 Prozent gesteigert.

Lincoln Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at