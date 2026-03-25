Lincoln Electric Holdings Aktie

Lincoln Electric Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908231 / ISIN: US5339001068

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Rentabler Lincoln Electric-Einstieg? 25.03.2026 16:04:13

NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lincoln Electric-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Lincoln Electric-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 122,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 81,307 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.03.2026 auf 254,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 709,00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 107,09 Prozent zugenommen.

Am Markt war Lincoln Electric jüngst 13,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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