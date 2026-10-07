Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Lincoln Electric-Performance im Blick
|
07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Lincoln Electric-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lincoln Electric-Papier bei 136,01 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lincoln Electric-Aktie investiert, befänden sich nun 0,735 Lincoln Electric-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 202,59 USD, da sich der Wert eines Lincoln Electric-Papiers am 06.10.2026 auf 275,54 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 102,59 Prozent angewachsen.
Lincoln Electric wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,93 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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