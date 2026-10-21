Lincoln Electric Holdings Aktie

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WKN: 908231 / ISIN: US5339001068

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Lukratives Lincoln Electric-Investment? 21.10.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Lincoln Electric-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Lincoln Electric-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 242,95 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,161 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 260,08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 705,08 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,05 Prozent.

Zuletzt verbuchte Lincoln Electric einen Börsenwert von 14,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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