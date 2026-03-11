Lincoln Electric Holdings Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Lincoln Electric-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lincoln Electric-Anteile bei 197,52 USD. Bei einem Lincoln Electric-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,506 Lincoln Electric-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 265,67 USD gerechnet, wäre die Investition nun 134,50 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 34,50 Prozent.
Alle Lincoln Electric-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
