NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lincoln Electric-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Lincoln Electric-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lincoln Electric-Anteile bei 191,13 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,232 Lincoln Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 313,97 USD, da sich der Wert einer Lincoln Electric-Aktie am 13.01.2026 auf 251,14 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 31,40 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Lincoln Electric belief sich zuletzt auf 13,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
