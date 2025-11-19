NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lincoln Electric-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Lincoln Electric-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Lincoln Electric-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lincoln Electric-Anteile betrug an diesem Tag 203,77 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,491 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2025 auf 220,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,28 Prozent vermehrt.

Am Markt war Lincoln Electric jüngst 12,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at