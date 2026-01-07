Lincoln Electric Holdings Aktie

WKN: 908231 / ISIN: US5339001068

Lincoln Electric-Performance im Blick 07.01.2026 16:04:58

NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lincoln Electric-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 07.01.2016 wurde die Lincoln Electric-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Lincoln Electric-Aktie bei 50,03 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,999 Lincoln Electric-Aktien im Depot. Die gehaltenen Lincoln Electric-Aktien wären am 06.01.2026 503,12 USD wert, da der Schlussstand 251,71 USD betrug. Damit wäre die Investition 403,12 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Lincoln Electric betrug jüngst 13,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

