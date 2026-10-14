Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Profitable Lincoln Electric-Anlage?
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14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Lincoln Electric-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 61,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lincoln Electric-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,176 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 4 247,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 262,57 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 324,73 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Lincoln Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 14,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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