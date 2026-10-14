Lincoln Electric Holdings Aktie

Lincoln Electric Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908231 / ISIN: US5339001068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Lincoln Electric-Anlage? 14.10.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lincoln Electric-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Lincoln Electric-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 61,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lincoln Electric-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,176 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 4 247,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 262,57 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 324,73 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Lincoln Electric eine Börsenbewertung in Höhe von 14,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lincoln Electric Holdings Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Lincoln Electric Holdings Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lincoln Electric Holdings Inc. 230,00 0,00% Lincoln Electric Holdings Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen