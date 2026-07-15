NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lincoln Electric-Aktien gewesen.

Am 15.07.2021 wurde die Lincoln Electric-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 135,14 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,740 Lincoln Electric-Aktien im Depot. Die gehaltenen Lincoln Electric-Aktien wären am 14.07.2026 186,90 USD wert, da der Schlussstand 252,58 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 86,90 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Lincoln Electric zuletzt 13,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at