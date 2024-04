NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lincoln Electric von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Lincoln Electric-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 17.04.2021 wurde das Lincoln Electric-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 123,76 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 80,802 Lincoln Electric-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 352,78 USD, da sich der Wert eines Lincoln Electric-Papiers am 16.04.2024 auf 239,51 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +93,53 Prozent.

Der Lincoln Electric-Wert an der Börse wurde auf 13,59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at