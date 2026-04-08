Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Lincoln Electric-Anlage
|
08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lincoln Electric von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lincoln Electric-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Lincoln Electric-Aktie an diesem Tag 167,18 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Lincoln Electric-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,982 Lincoln Electric-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 242,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 447,84 USD wert. Das entspricht einem Plus von 44,78 Prozent.
Am Markt war Lincoln Electric jüngst 13,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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