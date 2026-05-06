Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Lohnende Lincoln Electric-Anlage?
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06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lincoln Electric von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Lincoln Electric-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Lincoln Electric-Aktie bei 180,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 55,411 Lincoln Electric-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 05.05.2026 14 776,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 266,68 USD belief. Mit einer Performance von +47,77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Lincoln Electric jüngst 14,38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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